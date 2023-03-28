Özbekistan 11 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmeyi planlıyor

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla yatırım, ihracat ve uluslararası iş birliği konulu toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Mirziyoyev, yıl başından bu yana ülkeye 764 milyon dolarlık yabancı yatırımın geldiğini ve bu çerçevede 1.300 büyük ve orta ölçekli yatırım projesinin uygulamaya konulduğunu hatırlattı.



Söz konusu yatırım hacminin yeterli olmadığını ve bu miktarın daha da artırılması gerektiğini kaydeden Mirziyoyev, yetkililerden, yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için gereken tüm imkanları sağlamalarını istedi.



Mirziyoyev, 2023 yılında ülkede toplam 11 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımın yapılmısının öngörüldüğünü ifade ederken, bu çerçevede 3 binden fazla sanayi işletmesinin faaliyete geçirilmesinin de gündemde olduğunun altını çizdi.



Özbekistan'a geçen yıl 8 milyar dolarlık yabancı sermaye akışı gerçekleşmişti.

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