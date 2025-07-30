Özbekistan ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 7,2 büyüdü

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, yılın ilk altı ayında ülke ekonomisi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 büyüme kaydederken, enflasyon oranı yüzde 4,2 olarak hesaplandı.



Ocak-haziran döneminde ülkedeki sanayi üretimi yüzde 6,6, hizmetler sektörü yüzde 13,3, inşaat sektörü yüzde 10,7, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 4, yük taşımacılığı yüzde 1,8, yolcu taşımacılığı yüzde 6 ve perakende satışlar yüzde 9,7 artarken, halkın reel gelirleri yüzde 9,5 yükseldi.



Bu dönemde ülkenin toplam dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artış gösterirken, bu çerçevede ihracat hacmi yüzde 29,1, ithalat hacmi ise yüzde 7 arttı.



Özbekistan ekonomisi 2024’te yüzde 6,5 oranında büyüme göstermişti. Geçen sene sanayi üretimi yüzde 6,8, hizmetler sektörü yüzde 12,9, inşaat sektörü yüzde 8,8, yük taşımacılığı yüzde 3,1, yolcu taşımacılığı yüzde 6, perakende satışlar yüzde 9,9, halkın reel gelirleri ise yüzde 8,1 artmıştı.