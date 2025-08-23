Özel okul fiyatları katlandı, sigortaya ilgi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 33,52 seviyesinde.



Ancak eğitim grubundaki artış bu oranın iki katından fazla.



Fiyat yükselişi yüzde 75.54 düzeyinde.



Oran yüksek olunca velilerin okul taksitini ödeyememe endişesi de artıyor.



Bu nedenle son dönemde eğitim sigortalarına talep yükseldi.



Eğitim sigortaları kısa ve uzun dönemli yaptırılabiliyor.



Sadece senelik okul taksiti için yapılabildiği gibi, öğrencinin tüm eğitim hayatını da kapsayabiliyor.



Fiyat ise velinin yaşına ve okul fiyatına göre değişiyor..



Sigorta şirketi yöneticisi İsmail Aydemir, eğitim sigortasını ailelerin beklenmedik olaylara karşı güvence için yaptıklarını söyledi.



Aydemir sigorta fiyatlarını ise şöyle aktardı: "35 yaşındaki bir birey senelik 250 bin lira gibi bir bedel veriyorsa öğrenci için, aylık 500 lira civarında prim ödenen bir sigortadan bahsediyoruz."