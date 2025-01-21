Özel okula fazla ödeme geri alınabilir mi?

Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin kayıt yenileme dönemi başladı. Bazı kurumlarda yüksek zamlarla ilgili şikayetler de arttı.



Tüketici derneklerinin temsilcileri, bazı özel okulların mevcut öğrencilerine kayıt yenileme için yasal oranın üzerinde zam yaptığını belirterek, velilere bu rakamları ödememeleri konusunda uyarılarda bulundu.



KİTAP VE YEMEK ÜCRETİ YASAL MI?



Özel okulların zam oranı 2025'te en fazla yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.



Milli Eğitim Bakanlığı, ocak ayının ilk günlerinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapmıştı. Böylece sosyal etkinlik ücretleri, kitap parası gibi kalemlerin veliden talep edilmesi yasaklanmıştı.



Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, özel okullar bu düzenlemenin arkasından dolanarak yardımcı ders kitabı, yemek, servis ücreti adı altında velilerden çok yüksek para talep ettiğine dikkat çekti.



FAZLA ÖDEME NASIL GERİ ALINIR?



Tüketici Dernekleri, velilerin fahiş zamlar için tüketici hakem heyetlerine, Ticaret Bakanlığı'na ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapabileceğini belirtti.



Deniz, fazla veya alınmaması gereken bir parayı ödeyen velilerin para iadesi talebiyle tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilecğeini belirtti.



Özel okulların yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirten Deniz, "Tüketici hakem heyetlerindeki dosyalar veya yüksek rakam olması nedeniyle tüketici mahkemelerinde görülen bu tip davalarda velilerin lehine karar verilmekte." dedi.



"SÖZLEŞMEYE ŞERH DÜŞÜLMELİ"



Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de velilerin, yeni kayıtlarda okul idareleri ile mutlaka müzakere ederek ve mutabakata vararak ücreti kabul etmeleri gerektiğini ifade etti.



Küçük, "İstek ve onayları dışında bir ücretin dayatılması halinde mutlaka sözleşmeye şerh düşsünler." şeklinde konuştu.