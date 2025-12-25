Özel okulda ücret hesabı değişiyor

Özel okulda zam sınırı 2026'da değişecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Okul Yönetmeliği'ni eylül ayında güncelledi. Değişiklikler aynı ay Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeler, yeni eğitim öğretim dönemindeki ücretleri etkileyecek.

ORAN DÜŞECEK

Daha önce ÜFE-TÜFE verileri toplanıp ikiye bölünüyor üzerine 5 puan ekleniyordu. Şimdi ÜFE-TÜFE ortalaması 1,05 ile çarpılacak ve zam sınırı daha düşük bir rakama inecek.

Yönetmelikle ilk kez 1., 5. VE 9. sınıf kayıtları için de zam sınırı kararı alındı. Bu sınıflarda ücret artışı enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını aşamayacak.

BU ALANDA DA SINIRLAMA

Bakanlık, kitap ve kırtasiye ücretlerine yapılacak zamları da sınırlandırdı. Bu kalemlerde en fazla enflasyon oranı kadar artışa gidilebilecek.

Yemek ücretlerinde ise herhangi bir değişim yok.

Özel okullar bu fiyatı serbestçe belirleyebilecek.

Servis ücretlerinde ise yetki belediye meclislerine ait olacak.