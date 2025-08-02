Özel sağlık sigortasına yüzde 100 zam: Fiyatlar nasıl düşürülebilir?

Sağlık masrafları arttı, bu durum primlere yansıdı. Özel sağlık sigortası yüzde 100 yükseldi.

Özel sağlık sigortasını tercih edenler bu yıl artan prim yüküyle karşı karşıya. Sigortasını kullananlar için yenileme dönemlerinde primler neredeyse iki katına çıktı.

Hiç kullanım yapılmayan poliçelerde dahi yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.

Sağlık enflasyonunu en çok artıran temel unsur hastane ücretleri. Özellikle doktor muayene ücretleriyle yatak ücretleri geçen yıla göre oldukça artmış durumda.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bazı şirketlerde bazı paketlerde yüzde 150'ye kadar da çıkabiliyor. Artışın birinci sebebi sağlık enflasyonu dediğimiz sebepler. Geçen yıl bir uzman doktor bin 500 lira iken bugün itibarıyla 4 bin 500 lira olmuş. Bir gecelik konaklama özel bir hastanede minimum 35 bin ile 100 bin lira arasında değiştiğini söyleyebiliriz."

Sigorta uzmanlarının anlattıklarına göre, dört kişilik bir aile için özel sağlık sigortası poliçesi, geçtiğimiz yıl 150-200 bin lira bandındayken, bu yıl aynı poliçe 350-400 bin lira arasında satılıyor.

Bağcı, "Çoğu grup şirketinin bunu yapmaktan kaçındığı veya paket düşürdüğünü dar kapsamlı paketlere geçtiğini görüyoruz." diye konuştu.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINDA DA ARTIŞ ORANI AYNI

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise rakamlar daha düşük. Ancak bir yıllık artış oranı hemen hemen aynı.

Bağcı "Geçen yıl 30-40 bin lira olan dört kişilik aile primlerinin bu yıl 80-90 bin lira gibi rakamlarla karşılaştığını rahatlıkla görebiliyoruz." dedi.

POLİÇELERİ İNDİRİMLİ NASIL YENİLEYEBİLİRİZ?

Peki formül ne? Uzmanlara göre bu yılki poliçeleri indirimli yenileyebilmek mümkün. Bu da doğru sigorta kullanımından geçiyor.

Turusan Bağcı "Özel sağlık sigortalarında indirimler var. Az kullanan kişilerde de artı indirim de yapıyor sigortacı. O sebeple de gereksiz kullanımdan kaçma gereksiz yönlendirme tahliller... Mümkün oldukça gereksiz harcamalardan kaçınmak size indirim getirecektir." diye konuştu.