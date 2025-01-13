Özel sektörde zam oranı ne olacak?

Yeni yılda asgari ücret yüzde 30'a yakın artırıldı. Asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya yükselirken, gözler özel sektörde zam oranlarına çevrildi.



Bir kariyer sitesi işverenlerle yaptığı ankette planladıkları zam oranını sordu. Ankete katılan işverenlerin yüzde 43'ü, yüzde 30'un üzerinde zam yapacağını belirtti.



100 işverenden 32'si asgari ücrettekinden fazla zam yapmayacağını dile getirdi. Yüzde 25'i ise henüz karar vermediğini ifade etti.



ARA ZAM BEKLENİYOR MU?



Asgari ücrete geçen yıl tek bir zam yapıldı. İşverenlerin tahmini bu yıl için de ara zam olmayacağı yönünde...



"Ara zam yapılır mı?" sorusuna 100 işverenden 33'ü "Evet" derken, 67'si ise "Hayır" yanıtını verdi.



YENİ DESTEKLER GELİR Mİ?



Bu yıl işverenlerin bir kısmı çalışanlarını enflasyona karşı korumak için bazı uygulamaları devreye alacak.



Yüzde 12'si mutfak desteği, yüzde 5'i kira yardımı yüzde 28'i ikramiye ödemesi yapmayı planlıyor.



Yüzde 56'sı ise henüz bir plan yapmadığını dile getiriyor.