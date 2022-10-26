Özel sektörden konut adımı: 5 yıllık kontratlarla kiralık konut

GYODER tarafından, sektörün önde gelen şirketlerinin desteğiyle, her yıl farklı bir temada düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin 17'ncisi gerçekleştiriliyor.



Bu sene "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla düzenlenen zirve kapsamında açıklamalarda bulunan Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe yeni bir rota oluşturmak istediklerini kaydederek, bunu da özel sektör, kamu, yerel yönetimler, mimarlar, şehir planlamacılar ve değerleme firmaları gibi tüm paydaşlarla yapmayı hedeflediklerini anlattı.



Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini söyleyen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, "Biz özel sektör olarak bu hamlenin neresinde olabiliriz? Burada öncelikle toplumsal ihtiyaçları ve ülke menfaatlerimizi gözeterek bu konuya yaklaşıyoruz." diye konuştu.



Sektörün geçmiş yıllara göre daha durağan olduğu bir dönem geçirdiklerini ve kullanmadıkları atıl bir kapasitelerinin bulunduğunu dile getiren Kalyoncu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu kapasiteyi ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan erişilebilir konutta kullanalım' bakış açısıyla GYODER Erişilebilir Konut Modeli'ni kurguladık. Bu modelde sadece devletin yükü omuzladığı değil özel sektörün, finansal kuruluşların ve hatta sermaye piyasalarının da kaynak noktasında elini taşın altına koyduğu bir model. Bu şekilde bir birlik ve beraberlik yakalanırsa böylesine önemli bir soruna çözüm bulabiliriz."



"KİRALIK KONUT ÜRETİLECEK"



Mehmet Kalyoncu, şu anda Türkiye'de konut üretiminde en büyük problemin arsa maliyeti olduğunu kaydederek, şunlara dikkati çekti:



"Yüzde 50 olan bir arsa payı var ortalama. Bu yüzde 50'lerde olduğu sürece erişilebilirliği konuşamayız. Kontrolün olmadığı yerde kaos oluyor. Yüzde 50'den daha düşük oranlarda geliştirme sürecine giren arsalar üretilsin. Bu arsalar ancak ve ancak son kullanıcı olan kiracının faydalanacağı bir tasarrufla değerlendirilsin. Bir kira üst limiti olsun. Çünkü hiçbir firmaya tanınmayan ayrıcalık tanınacak, arsa maliyeti hiç olmadığı kadar uygun şartlarla geliştirme sürecine girecek. Bundan birinci faydalanan kiracı olmalı."



"TEK ENGELİMİZ ARA MALİYETİ"



Kalyoncu, bu modelde "kurumsal, güvenilir ve sürdürülebilir kiralık konut" üretileceğini kaydederek, "Öyle kafasına göre zam veya kontrat süresinin bitmesi gibi durumlar olmayacak. Bunun Almanya'da, VAE'de çok güzel örnekleri var. Burada tek engelimiz arsa maliyeti. Çözersek sektör bunu yapmaya hazır." diye konuştu.



"YENİ BİR MODEL"



GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, söz konusu modelde konutun satılmayacağını ve kiraya verileceğini belirterek, başarılı gayrimenkul şirketleri için yeni bir model ortaya koyduklarını söyledi.



Bu modelde firmaların sağlıklı ve uzun vadeli plan yapabileceğinden bahseden Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu modelde ele alınacak arsaların maliyeti sıfıra yakın olursa bu yatırımlar 15 yılda geri dönüyor. Bu vadelerde bir fonlama imkanı oluşturulursa, devletin kontrol ettiği bir mekanizmada, kiracının en çok menfaatine hizmet edecek ve erişilebilir kira rakamıyla konutlar üretilebilir. İhaleye girip kazanıyorsunuz, inşa ediyorsunuz, işletiyorsunuz, kiraya veriyorsunuz, gözünüz gibi bakıyorsunuz.



Maliyetler size yansıyacağı için nitelikli üretimin olacağı bir model. 15 veya 18 yılın (ihalede şartlar nasıl belirlendiyse) sonunda sağlam ve temiz bir şekilde devlete konutları teslim ediyorsunuz. Devlet arsalarını ekonomiye kazandırmış oluyor, sektördeki atıl kapasiteyi kullanmış oluyoruz, şu anda ihtiyaç olan erişilebilir konut problemini çözmüş oluyoruz ve aslında devletin de bu süreler bittiğinde elinde yönetebileceği bir konut stoku oluşuyor."