Özel sektörün kredi borcu 175 milyar doları aştı

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna kıyasla 11,2 milyar dolar artarak Ağustos itibarı ile 175,4 milyar dolara ulaştı.



Bu artış, uzun vadeli borçlanmalardaki 8,6 milyar dolar ve kısa vadeli borçlanmalardaki 2,6 milyar dolarlık artışla gerçekleşti.



Uzun vadeli kredi borçlarının yüzde 57,6’sı ABD doları, yüzde 35,2’si Euro, yüzde 2,5’i Türk lirası ve yüzde 4,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.