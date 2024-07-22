Özel üniversite ücretleri katlandı: 1 milyon lirayı aşıyor

Haber: Baran Bila



Yıllık ücretler 270-300 bin liradan başlıyor, 1 milyon lirayı buluyor, hatta geçebiliyor. Bazı özel üniversiteler için istenen miktarlar pek çok bütçeyi hayli zorlayacak nitelikte...

Örneğin; İstanbul'daki özel eğitim kurumlarından birinde okumak için geçen yıl 530 bin lira gerekirken, bu sene bu yıl 1 milyon 75 bin lira kayıt parası isteniyor.



Ortalama zam oranı yüzde 100 civarında... Ancak iki buçuk kata kadar çıkan artışlar da söz konusu...



Uzmanlara göre yurt dışındaki birçok üniversite Türkiye'ye göre daha uygun fiyatlı...



Yetkin Gençler Eğitim Kooperatifi Kurucusu "Üniversite 1 yıllık bir zam yapıyor sonra 1 yıllık bir belirsizlikle karşı karşıya... Akademisyen ücretleri hızla düştü bunu söylerken şunu da vurgulamak isterim; Florida State yerliye 5 bin 560 dolar diyor, yabancı öğrenciye 18 bin 800 dolar diyor koskoca Florida State. İlk 300'de, Türkiye'de ilk 300'de üniversite yok. Ben orada çocuğumu 19 bin dolara okutabileceksem neden burada 33 bin dolar vereyim vakıf üniversitelerinin bu soruyu kendilerine sorması lazım." ifadelerini kullandı.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), fiyatlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık ortalama oranı kadar artış yapılmasını tavsiye etmişti. Bu oran, son verilere göre yüzde 65 düzeyinde bulunuyor.