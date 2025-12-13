Özel üniversitelere zam sınırı. Fiyat artışında özel okullardaki gibi üst sınır uygulanacak

Özel okullarda birkaç yıldır fiyat artış sınırı uygulanıyor.

Zam tavanı, 2024 sonunda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) 5 puan eklenerek hesaplandı.

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde artış oranı yüzde 54,8 olarak duyuruldu. Ancak birçok özel okulun bu kurala uymadığı eleştirileri yapıldı, kitap, yemek ve servis ücretlerini artırarak zam sınırını aştıkları dile getirildi.

Özel üniversitelerde ise fiili zam sınırı uygulanmadı. Yapılacak düzenlemeyle özel üniversiteler için de böyle bir formülün uygulanacağı dile getiriliyor.

NTV'ye konuşan Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil “YÖK tarafından yapılan açıklama der ki; hazırlık ve birinci sınıflara karışmayacağız ama devam eden yılların artışlarında çok büyük ihtimalle yine bizim kira artışlarında olduğu gibi TEFE-TÜFE dikkate alınarak artış belirlenecek." dedi.

Gelecek yıl özel okullar için zam sınırı hesaplaması değişecek.

ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Bu oran en fazla 1,05 katsayısıyla çarpılacak. Ve nihai zam üst sınır belirlenecek.

BAKAN ŞİMŞEK: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ EYLÜL'DE BİLE YÜZDE 106 ZAM YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, "Eğitimde kural bazlı fiyatlamaya gidiyoruz hem özel okullar hem özel üniversiteler için. Özel üniversitelerin son yıllardaki harç artışları 10 kattan fazla. Sözde bunlar vakıf üniversiteleri bunların kar amacı yok ama gördüğünüz gibi enflasyonun çok üzerinde çok dramatik hatta eylül ayında bile yüzde 106 gibi bir takım artışlar gördük." diye konuştu.