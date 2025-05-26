Özel'den asgari ücrete zam açıklaması: Sendikalara ziyaretler gerçekleştireceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret eden Özel, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



ASGARİ ÜCRETE ZAM MI GELİYOR?



Halk CHP'yi tercih ettiğinde, enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini, işsizliğin biteceğini ve en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olacağını ifade eden Özel, asgari ücrette ara zam taleplerine yönelik randevuların planlanmaya başlandığını aktardı.



Konfederasyonlarla görüşmelerde bulunulacağını kaydeden Özel, "Bu hafta içinde DİSK'i, TİSK'i, HAK-İŞ'i ve TÜRK-İŞ'i ziyaret takvimine bağlamayı ve hafta bitmeden bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek hafta da konfederasyonların dışındaki yapılarla birtakım çalışmalar yapıp, daha sonra talebi netleştireceğiz. Bunun bütün emekçiler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.