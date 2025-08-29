Özelleştirme İdaresinden büyük taşınmaz satışları ve imar planı onayı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmaz satışları ile bir imar planı değişikliğine onay verildi.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmazın 150 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Yunus Akat'a satışı uygun bulundu.



Mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı aynı ilçe ve mahalledeki bir diğer taşınmazın 71 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.



Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macun-1 Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların 355 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Irmakçılar Proje İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi.



Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki taşınmazların ve üzerindeki metruk binaların 830 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı uygun bulundu.



Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Çorum'un merkez ilçesi Karaca köyündeki iki farklı taşınmaz ve üzerinde yer alan yapıların 160 milyon lira ve 175 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çorum Şeker Fabrikası AŞ'ye satışı onaylandı.



Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'ndeki iki taşınmazın 350 milyon lira ve 420 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Ege Rens İnşaat-Bek Ay Mimarlık Ortak Girişim Grubu'na satılmasına da onay verildi.



Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerinde yer alan yapıların 356 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Bahadıroğlu'na satışı uygun bulundu.



Öte yandan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında bulunan İzmir'in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği de onaylandı.