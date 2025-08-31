Özelleştirme İdaresi'nden satışlara onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmazın 101 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Laçin Grup İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketine satışı uygun bulundu. Ayrıca aynı mahalledeki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın, 128 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren söz konusu şirkete satışı da onaylandı.



Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'ndeki taşınmazın, 2 milyar 895 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Polen Turizm Yatırımları AŞ'ye satılmasına karar verildi.



Ayrıca Side Mahallesi'ndeki taşınmazın, 100 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Gültekin'e satılması uygun bulundu.



Sorkun Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 130 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Side Sebze Meyve Taşımacılık Kuyum İnşaat Tarım Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketine satışı onaylandı. Aynı mahalledeki bir başka taşınmazın 150 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Yeğenler Elektrik Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı. Söz konusu mahalledeki bir diğer taşınmazın 92 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Cevdet Öz Turizm Gıda İnşaat Taahhüt Taşımacılık Tekstil ve Ticaret Limited Şirketine satılması uygun görüldü.



Mülkiyeti TCDD adına kayıtlı İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki taşınmazın 787 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan'a satışına karar verildi.



Mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un Merkez ilçesi Kıravi köyündeki taşınmazın ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 62 milyon lira bedelle Bin Hasat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'ye satışı kararlaştırıldı.



İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde bulunan, hissesi Sümer Holding AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın, bir bütün halinde, 2 milyar lira bedelle en yüksek teklifi veren Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye satılması uygun bulundu.



İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ



Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kelvan Mahallesi'ndeki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlara, "Küçük Sanayi Alanı, Park, Yol ve Su Yüzeyi" kullanım kararları getirilmesine yönelik ÖİB tarafından hazırlanan "çevre düzeni planı değişikliği, ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilave ve revizyon uygulama imar" planları onaylandı.



Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik hazırlanan "ticaret, turizm alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin "çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı"na askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.



Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesi Kabakoz Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik hazırlanan "nazım imar planı" ve "uygulama imar planı" değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirildi.



Alana ilişkin nazım imar planı mahkeme kararıyla iptal edilmesi sebebiyle altlık imar planı paftaları yerine halihazırda harita kullanılması gerektiğine, 1. sahil şeridi ve 2. sahil şeridinin gösterimine ve günübirlik turizm tesis alanı plan notuna ilişkin itirazlar kabul edildi. Bu kapsamda söz konusu taşınmaza ilişkin "ticaret-turizm alanı, günübirlik tesisi alanı, park, ağaçlandırılacak alan, trafo ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan "nazım imar planı", "uygulama imar planı" ve "çevre düzeni planı" değişiklikleri onaylandı, diğer itirazlar ise reddedildi.



Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'ndeki taşınmaz için hazırlanan "gelişme konut alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, sağlık tesisi alanı, sosyal tesis alanı, cami, teknik altyapı alanı, rekreasyon alanı, trafo alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin "nazım imar planı" ve "uygulama imar planı" değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi uygun bulundu.