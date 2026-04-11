Paket tur iptalinde ücret iadesi

Ticaret Bakanlığı , paket turu alacakları sözleşmelerden kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için uyardı.

Tatil için tur paketlerin tercih edenler, tur başlamadan en az 30 gün önce vergi ve benzeri kesintiler hariç ödedikleri bedeli geri alabiliyor.

Tatile 30 günden daha az bir süre kala fesih bildirimi yapılırsa belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor.

Mücbir sebep varsa kesinti yapılmadan ücretin iadesi gerekiyor.

Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olurlarsa 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabiliyor.

Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle paket turda değişiklik olur ya da tur iptal edilirse tur değişikliği ya da sözleşmeden dönme haklarından biri de kullanılabiliyor.

MUTLAKA KONTROL EDİN

Bakanlık, tüketicileri sosyal medyadan gelen teklifler konusunda da uyardı. Tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgunlanması gerektiğini hatırlatan Bakanlık, tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin belgeli olup olmadığı, turizm tesislerinin yıldız sayısı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin sitesinden kontrol edilebileceğini bildirdi.

3 AYDA 8 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık tarafından bu yılın ilk 3 ayında 6 tur şirketine yapılan denetimlerde 8 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.