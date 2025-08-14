Pakistan'ın notu yükseldi

Moody's, Pakistan'ın kredi notunu "Caa2"den "Caa1"e yükseltti ve görünümü olumludan durağana çevirdi. Kurum yaptığı açıklamada, "Caa1'e yükseltme, Pakistan'ın IMF Genişletilmiş Fon Tesisi (EFF) programı kapsamındaki reform uygulamalarındaki ilerlemeyle desteklenen iyileşen dış konumunu yansıtıyor" dedi.



Moody's'in Pakistan'ın notunu bir kademe yükseltme kararı, S&P Global Ratings'in 24 Temmuz'da Pakistan'ın notunu CCC+'dan B-'ye yükseltme kararının ardından geldi. Daha önce Fitch Ratings de Nisan ayında Pakistan'ın notunu CCC+'dan B-'ye yükseltmişti.



Hem S&P hem de Fitch, Pakistan'ın görünümünü durağan olarak tutuyor. Pakistan, 7 milyar dolarlık IMF kurtarma paketinin istikrara kavuşturmasının ardından ekonomisinin toparlanma yolunda olduğunu belirtiyor.