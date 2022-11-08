Palamut azalınca umut hamsiye bağlandı

Bu yıl balık sezonunda yüzler palamut ile güldü, sırada hamsi var.

Balıkçılar, vatandaşın yaklaşık 2 aydan beri palamut tükettiğini artık hamsiyi sormaya başladıklarını belirtirken, palamut gibi hamsinin de bol olmasını umut ettiklerini söylediler.

Yaklaşık 2 aydır tezgahları süsleyen palamutta, ürün bol olunca fiyat da uygun oldu. Ancak bir süredir palamut avında düşüş yaşanıyor..



Bu da Karadeniz'de, iriliğine göre 25-35 lira arasında satılan palamudun 40-50 liraya çıkmasına neden oldu.



Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz vatandaşın palamuda doyduğunu artık hamsiyi beklemeye başladığını belirterek “Yaklaşık 2 aydan beri vatandaşımız palamut yiyor ancak bugünlerde azalmaya başladı bitmek üzere. Vatandaş bugünlerde artık diğer balık çeşitlerini arıyor. Hamsiyi özlemle bekliyor. Hamsi için biraz erken inşallah hamsi de bol olur” dedi.

Balıkçı esnaflarından Hami Çolak, palamudun giderek azalmaya başladığını ifade ederek “Palamudun azalması zaten fiyatlara yansımasından belli. Temennimiz, bol çeşit balıkların fiyatlarının düşmesi. Bu fiyatlar şu anda vatandaşa pahalı geliyor, beklentimiz hamsinin bol olması. Vatandaşın beklediği gibi bizde hamsinin bol olmasını bekliyoruz inşallah olacak” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu da “Artık yavaş yavaş hamsi sezonuna doğru geçiş yapıyoruz ancak bol mu olur az mı olur? bilemeyiz. Şu an balıkta bolluk sezonu diyebiliriz. Tezgahlarda hemen hemen tüm çeşitlere rastlamak mümkün. Fiyatlar istavrit 50 TL, ince hamsi 20-30 TL, mezgit 50 TL, sargan 60-70 TL, palamut 40-50 TL. Dolayısıyla palamudun az olmasından dolayı fiyatı geçtiğimiz günlere oranla biraz yükseldi” şeklinde konuştu.