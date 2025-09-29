Palamut fiyatı 3 katına çıktı: 450 liradan satılıyor

Denizlerde av sezonu 1 Eylül'de başladı.



Aradan geçen sürede palamut yüzünü göstermezken hamsi bolluğu mevcut. Yani, geçen yılın tam tersi bir durum yaşanıyor.



FİYATI 3 KATINA ÇIKTI



Palamut az olunca fiyatı da yükseldi.



Karadeniz'de geçen yılın eylül ayında 150 lira olan palamut şu an 400-450 lira.



EN UCUZ BALIK HAMSİ VE İSTAVRİT



Tezgahlarda şu an en uygun balık hamsi ve istavrit. Balıkların hava durumuna bağlı olarak fiyatı da değişkenlik gösteriyor.



Trabzon'daki tezgahlarda hamsinin kilosu bir hafta önce kilosu 250 lirayken hafta sonu 150 liraya kadar düştü.

