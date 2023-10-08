Palandöken: POS cihazlarındaki kredi kartı faiz oranı düşürülmeli

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, POS cihazlarındaki komisyon oranları sebebiyle esnafın sorun yaşadığını söyledi ve komisyon oranının azaltılması çağrısında bulundu.



"Ülke nüfusunun neredeyse 1 buçuk katı kadar, yaklaşık 111 milyon kredi kartı ve 183 milyon banka kartı kullanılıyor." ifadelerini kullanan Palandöken, "Dolayısıyla kredi kartı kullanım oranındaki faiz oranındaki artış da bunaltıyor. Bunun bir ortaamasını veya fiyat birlikteliğini POS cihazlarında kredi kartı faiz oranında bir düşüş sağlaması lazım." dedi.



Herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini savunan Palandöken, "Bizde tam tersi oluyor. Kart ücretlerini artırmakla birlikte vatandaş ile esnaf karşı karşıya kalıyor. Gününden önce tahsil etmek için komisyon ödemek zorunda kalıyorsunuz." diye konuştu.



TESK Başkanı, komisyon oranlarına yeni bir standart getirilmesi gerektiğini ifade etti.

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