Palandöken: Yapılandırma piyasayı canlandırır

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.

Borç yapılandırma başvurusu için 3 ay süre verildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı tanınması ekonomiye ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı imkanın başka borçlar için de tanınması çağrısı yapan Palandöken, "En kısa sürede diğer kredi ve borçlara yapılacak yeni bir yapılandırma hem esnafımızın işlerini kolaylaştıracak, hem de devlet alacaklarını en kısa sürede tahsil edecektir” dedi.