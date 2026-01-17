Palandöken'den çağrı: Binlerce esnaf kredi alamıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın krediye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

Borcu olan esnafın kredi almasının engellendiğini belirten Palandöken, "Esnafın kredi çıkmazı çözüme kavuşturulmalı." dedi.

BORÇLARINI ÖDEYEMİYORLAR

Binlerce esnafın kredi alamadığını ve borçlarını ödeyemediğini dile getiren Palandöken, "Ama siz diyorsunuz ki borcunuz varsa kredi alamazsınız. Nasıl ödeyecekler bunlar. Ne yapsın bu insanlar." diyerek tepki gösterdi.

Palandöken, krediye erişim sorunun çözülmemesinin hem esnafa hem de ekonomiye olumsuz etkileri olacağını da söyledi.

İnsanların kredi alamadığı süreci enflasyonda büyüme olacağına dikkat çeken Palandöken, "Maliyetler ürünlerin üzerine yansıtılacak. Ayakta durulamaz hale gelecek." diye konuştu.