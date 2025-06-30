Palm yağı daha da ucuzladı

Dünyanın en büyük palm yağı üreticilerinden olan Malezya'da fiyatlar keskin düşüş gösterdi.



Ton başına 3 bin 980 Malezya Ringgiti'nin altına gerileyerek, rakip Dalian yağlarındaki zayıflık ve ham petrol fiyatlarının havayı bozmasıyla önceki seanstaki güçlü kazançlarını tersine çevirdi.



FİYAT DÜŞTÜ, RİNGİTTİ YÜKSELDİ



Güçlenen ringgit de fiyatları baskılayarak emtiayı yabancı alıcılar için daha pahalı hale getirdi.



Bu arada, Malezya Palm Yağı Kurulu, Temmuz ayı ham palm yağı referans fiyatını düşürerek ihracat vergisini Haziran ayındaki yüzde 9,5 seviyesinden yüzde 8,5'e indirdiğini açıkladı. Yine de kontratlar, ihracat talebinin güçlü seyrettiğine dair işaretlerin de etkisiyle son dört ayın ilk aylık artışını kaydederek yüzde 2,2 civarında yükseldi.



Kargo eksperleri Malezya palm yağı ürünleri sevkiyatlarının 1-25 Haziran tarihleri arasında aylık bazda yüzde6,6 ile yüzde 6,8 arasında arttığını tahmin ediyor. Küresel ölçekte ise, Çin'in kontrollü mallar için ihracat onaylarını kolaylaştırma sözü vermesi ve ABD'nin bazı kısıtlamaları geri çekmeyi planlamasıyla ticari gerilimler azaldı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Hindistan'ın da bulunduğu 10 kadar yeni ticaret anlaşması üzerinde çalışıldığını öne sürdü.