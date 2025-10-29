Palm yağı fiyatı 3 ayın dibinde

Malezya palmiye yağı vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1,7 düşerek ton başına 4 bin 250 Malezya Ringiti'nin altına indi ve üst üste dördüncü seansta kayıplarını sürdürdü ve Ağustos başından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Bu sert düşüş, güçlenen ringiti ve Dalian ve Chicago piyasalarında işlem gören rakip bitkisel yağlardaki zayıflıktan kaynaklandı.



Aynı zamanda, Hindistan ve Çin gibi kilit alıcılarda palmiye yağı tüketiminin genellikle yavaşladığı kış yaklaştıkça talep beklentileri azaldı. Kargo araştırmacılarına göre, ihracat cephesinde 1-25 Ekim tarihleri ​​arasında sevkiyatlar bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 0,3- yüzde 0,4 düştü ve bu da daha düşük talep beklentilerini güçlendirdi. Yine de, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde Çin lideri Xi Jinping ile yapacağı görüşmede ticaret ateşkesine varılacağı yönündeki iyimserliğini dile getirmesinin ardından kayıplar kısmen sınırlı kaldı.



Bu arada, ülkenin palmiye yağı derneği GAPKI'nin verilerine göre, en büyük üretici Endonezya'daki palmiye yağı stokları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1 düşerek 2,54 milyon metrik tona geriledi.