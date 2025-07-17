Palm yağı fiyatı düştü

Malezya palmiye yağı vadeli işlemleri, Dalian borsasındaki palmiye yağı kontratlarındaki düşüşlerin etkisiyle, önceki seanstan bu yana yaklaşık yüzde 2'lik bir artışın tersine dönerek ton başına 4 bin 220 Malezya Ringiti'sinin altına geriledi.



Bu arada, kargo araştırmacılarının Temmuz ayının ilk 15 gününde Malezya palmiye yağı sevkiyatlarının Haziran ayının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 ila yüzde 6,2 arasında düştüğünü tahmin etmesinin ardından, ihracatın zayıflamasıyla ilgili endişeler yeniden su yüzüne çıktı.



Sel baskınlarının Malezya'nın bazı bölgelerini, özellikle de önemli palmiye yetiştirme bölgelerini vurmasıyla hava koşullarıyla ilgili riskler de güveni olumsuz etkiledi. Bununla birlikte, ABD Başkanı Trump'ın, ABD ile ticaret hacimlerinden bağımsız olarak 150'den fazla ülkeye tek bir mektup göndererek, muhtemelen yüzde 10 ila yüzde 15 arasında tek tip tarifeler önerdiği ve küresel ticaret belirsizliğini artırdığı bildirildi.



Ancak, ithalatçıların Haziran ayında stoklarını yenilemek için son fiyat düşüşlerinden yararlandığı Hindistan'dan gelen istikrarlı talep işaretleri, daha fazla kaybı sınırladı.