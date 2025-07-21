Palm yağı hafif geri çekildi

Malezya palmiye yağı vadeli işlemleri, önceki seanstaki yüzde 2,5'lik rallinin ardından yaklaşık yüzde 1 düşerek ton başına 4 bin 280 Malezya Ringitisi'nin altına geriledi. Geri çekilme, sözleşmelerin yaklaşık dört aylık zirveye ulaşmasının ardından yatırımcıların kârlarını kilitlemesiyle gerçekleşti.



Hem Chicago Ticaret Borsası hem de Dalian borsasındaki soya yağı fiyatlarındaki zayıflık ve palmiye yağını yabancı alıcılar için daha pahalı hale getiren ringgitin biraz daha güçlenmesi, piyasa duyarlılığını daha da baskıladı.



İhracat cephesinde, kargo araştırmacısı Intertek Testing Services'ın Malezya palmiye yağı ürünü ihracatının 1-20 Temmuz tarihleri arasında geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 3,5 düştüğünü tahmin etmesinin ardından talebin azaldığına dair işaretler ortaya çıktı.



Ayrıca, Hindistan ve Çin gibi önemli ithalatçı ülkelerdeki bol stoklar, kısa vadeli talebe ilişkin endişeleri artırdı. Ancak, Malezya'nın Ağustos ayı ham palmiye yağı referans fiyatını artırması, son dönemdeki piyasa gücünü yansıttığı için kayıplar kısmen sınırlandı. Sonuç olarak, ihracat vergisi Temmuz ayındaki yüzde 8,5'ten yüzde 9'a çıkarıldı.