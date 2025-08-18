Palm yağında ralli

Malezya palmiye yağı vadeli işlemleri yüzde 1,7 artarak ton başına 4 bin 500 Malezya Ringitisinin üzerine çıktı ve önceki seanstaki güçlü kazanımlarını sürdürerek 5,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Dalian borsasında zayıflayan ringit ve artan palmiye yağı fiyatları piyasa güvenini artırdı. Bu arada, güçlü ihracat sinyalleri arttı ve kargo uzmanları, Ağustos ayının ilk 15 gününde sevkiyatların bir ay öncesine göre yüzde 6,5 ile yüzde 21,3 arasında arttığını kaydetti.



En büyük alıcı Hindistan'da, alıcıların ekim ortasındaki Diwali festivali öncesinde stok yapmalarıyla Ağustos ve Eylül aylarında talebin toparlanması bekleniyor. Bu durum, ham palmiye yağı ve rafine palmiye oleini vergilerinin yüzde 8,25'ten yüzde 19,25'e sert bir şekilde artırılmasının ardından Temmuz ithalatının yüzde 10,5 düşmesinin ardından geldi.



Bir diğer önemli tüketici olan Çin'de yetkililer, Temmuz ayındaki zayıf faaliyet verilerinin ardından ekonomiye hedefli destek sözü verdi. Bununla birlikte, daha fazla kazanç, Malezya üretiminin daha yüksek olacağına dair bahislerle sınırlandırıldı; sektör verileri Temmuz üretiminin yüzde 7,1 artışla 1,81 milyon tona, stokların ise neredeyse 2 yıllık zirve olan 2,11 milyon tona ulaştığını gösteriyor.