Panasonic'te seri üretim yine sekteye uğradı

Panasonic Holdings'e bağlı bir şirket, büyük bir müşterinin siparişini beklerken yeni elektrikli araç bataryasının seri üretimini bir kez daha erteledi.

Panasonic Energy, geçen Temmuz ayında batarya ile ilgili son müşteri geri bildirimlerini beklediğini ve Mart ayı sonuna kadar seri üretime başlamayı planladığını açıklamıştı. Konuya yakın kaynaklara göre, Panasonic Energy henüz müşteriden onay almadı.

MENZİLİ UZATIYORDU

Nikkei Asia 'nın haberine göre, Panasonic Energy'nin 4680 silindirik lityum iyon pili, önceki 2170 modeline göre iki kat daha büyük ve yaklaşık beş kat daha fazla kapasiteye sahip. Yeni pil, araç başına daha az pil hücresi gerektirirken elektrikli araçların menzilini uzatabiliyor.

Panasonic Grubu CEO'su Yuki Kusumi, 2023 yılında Japon üretici için en önemli önceliklerden birinin elektrikli araç bataryaları olduğunu belirtti. Seri üretime hazırlık amacıyla, 2023 mali yılında Japonya'nın batısındaki Wakayama fabrikasına 4680 modeli için iki üretim hattı kuruldu; seri üretimin başlangıçta Mart 2024'te başlaması planlanmıştı.

Seri üretime yönelik hazırlıkların tamamlanmasının ardından Eylül 2024'te Wakayama fabrikası için bir açılış töreni düzenlendi.

Panasonic Energy, ana müşterisi Tesla'ya 4680 modelini tedarik etme anlaşması yapmıştı ve diğer elektrikli araç üreticileriyle de iş birliği arayışındaydı. Şirket, 4680'in üretimine başladıktan sonra, 2022'deki 40 gigawatt-saatten 50 gigawatt-saate çıkarak, 2028 mali yılına kadar elektrikli araç batarya üretim kapasitesini üç ila dört katına çıkarmayı planlıyordu.

Ancak ABD ve diğer ülkelerin alıcı teşviklerini kesmesi veya azaltmasının ardından, elektrikli araçlara olan talep dünya çapında yavaşlıyor. Tesla'nın küresel satışları geçen yıl yüzde 8,6 düşüşle yaklaşık 1,64 milyon araca geriledi.

Küresel elektrikli araç pazarındaki değişiklikler, Panasonic Holdings'i 2024 yılında ABD'de üçüncü bir batarya fabrikası kurma planlarını dondurmaya ve batarya iş kolu için belirlediği gelir hedefini geri çekmeye yöneltti.

Panasonic, 4680 pil hücrelerinin üretimine ilişkin bilgi birikimini planlanan üçüncü fabrika ve ABD'nin Kansas eyaletindeki mevcut fabrikasıyla paylaşmayı öngörmüştü, ancak bu teknoloji transferi durdu.

Panasonic, Japonya'daki Suminoe fabrikasında bulunan bazı pil üretim hatlarını, talebin güçlü kalmaya devam ettiği bir alan olan veri merkezleri için enerji depolama sistemleri üretmek üzere yeniden düzenlemeye karar verdi.

Otomobil pillerinin tam ölçekli üretiminin 2025 yılında başlaması planlanan ancak ertelenen Kansas fabrikası için de benzer bir adım değerlendiriliyor.