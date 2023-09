Pandemide gerileyen dünya turizmi hızla toparlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 1979'da İspanya'nın Torremolinos şehrinde düzenlediği toplantıda aldığı kararla 1980'den bu yana her yıl 27 Eylül, "Dünya Turizm Günü" olarak kutlanıyor.



UNWTO ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) raporlarından derlenen bilgilere göre dünya turizmi, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki turist sayılarının tekrar artışa geçmesiyle Ocak-Temmuz 2023 döneminde Covid-19 öncesi seviyenin yüzde 84'üne ulaştı.



UNWTO'nun her ay hazırladığı "Turizm Barometresi"ne göre, 2023'ün ilk 7 ayında yaklaşık 700 milyon turist uluslararası seyahat gerçekleştirdi. Bu yıl seyahat edenlerin sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 43 arttı.



EN ÇOK TURİSTİ ORTADOĞU AĞIRLADI



Dünya turizmi, Covid-19 öncesi seviyesine geri dönerek, ekonomik ve jeopolitik zorluklar karşısında kayda değer bir iyileşme gösterdi.



Temmuz, 145 milyon uluslararası yolcuyla 2023'ün en yoğun ayı oldu. Bu sayı, 2023'teki şimdiye kadar toplam turist sayısının yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.



Ortadoğu, bu yılın başından beri en çok turist alan bölge oldu. Bölgedeki ülkelere seyahat eden turistlerin sayısı, Covid-19 öncesi dönemdeki seviyeleri aşarak yüzde 20'lik artış gösterdi.



Böylece Ortadoğu, 2019'daki turist sayısını aşan tek bölge olarak kayda geçti.



Avrupa'da, kıta içi yapılan seyahatler ve ABD'den gelen turistler sayesinde, 2019'daki toplam turist sayısının yüzde 91'i yakalandı. Avrupa ülkeleri, bu 7 aylık süreçte tüm dünya genelinde uluslararası seyahat gerçekleştiren yaklaşık 700 milyon turistin 375 milyonunu ağırladı.



Öte yandan, Asya-Pasifik ise en az turist ağırlayan bölge oldu.



EN FAZLA GELİR ELDE EDEN ABD



WTTC'nin "2023 Seyahat ve Turizmin Ekonomik Etkisi" raporunda, ABD'nin, uluslararası ve yerli ziyaretçilerin harcamaları göz önünde bulundurulunca, hem 2019 hem de 2022'de turizm sektöründen dünya genelinde en fazla geliri elde eden ülke olarak başı çektiği aktarıldı.



ABD'de turizm sektörünün gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) katkısının 2022'de yüzde 16,9 oranında artarak 2 trilyon dolara ulaştığı kaydedilen raporda, turizm sektöründe 2021'e kıyasla daha fazla istihdam yaratıldığı ve aynı sektörde Covid-19 nedeniyle işten çıkarılan 8 milyon işçinin 6,75 milyonunun yeniden istihdam edildiği bildirildi.



Raporda, 2023'de sektörün GSYH'ye katkısının 2,2 trilyon dolara ulaşacağı ve istihdam sayısının 17,4 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.



Raporda, ayrıca, sektörün 2033'e kadar ABD ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturacağı ve ülke genelinde yaklaşık 21 milyon kişiye istihdam sağlayacağı belirtiliyor. Bundan yola çıkarak, her sekiz Amerikalıdan birinin turizm sektöründe çalışacağı düşünülüyor.



Öte yandan raporda, Çin'in, 2032'de dünyada turizmden en çok payı alan ülke olan ABD'yi geçeceği tahmin ediliyor.



PEKİN TOPARLANMA HIZI EN YÜKSEK ASYA ŞEHRİ



WTTC'nin raporunda, Çin'de uygulanan seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla turizmdeki küresel toparlanmanın ivme kazandığı belirtildi.



Kısıtlamaların kalkmasıyla turizm sektöründe toparlanmanın hız kazandığını kaydeden WTTC Başkanı Julia Simpson, konuya ilişkin, "2024'ün 2019'u aşmasını bekliyoruz. Turizm önümüzdeki on yıl boyunca büyüyen bir sektör olacak." dedi.



Raporda, Asya kıtasındaki 5 şehrin önemli bir ekonomik toparlanma yaşadığı ve bunun yerel ekonomiler üzerinde büyük etkiye sahip olduğu açıklandı. Buna göre, 2022'de toparlanma hızı en yüksek olan Asya şehirlerinin Bangkok, Pekin, Seul, Singapur ve Tokyo olduğu kaydedildi.



Tokyo hariç, bu şehirlerin çoğunda sektördeki istihdam seviyelerinin yeniden artışa geçtiği ifade edildi. Pekin'in bu 5 şehir arasında en güçlü toparlanmayı yaşadığı belirtildi.



Asya'da en çok turist çeken şehir olan Pekin'de turizmdeki toparlanma sayesinde 2022'de sektörün GSYH'ye katkısının 2019'un sadece yüzde 4 altında kalarak 32,6 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.



Tokyo, 2022'de 18 milyar dolar ile Pekin'den sonraki en büyük turizm gelirine sahip olmasına rağmen bu oran, 2019'a göre yüzde 30 daha düşük.



EKONOMİK ZORLUKLAR TURİZM İÇİN SORUN OLACAK



UNTWO'nun raporuna göre, süregelen enflasyon, artan petrol fiyatları, ulaşım ve konaklama maliyetlerinin yükselmesi gibi ekonomik sıkıntılar, 2023'te dünya turizminin toparlanma süreci için sorun teşkil etmeye devam edecek.



Raporda, turistlerin, artan yaşam maliyeti ve fiyatlar nedeniyle yaşadıkları şehir ve ülkelere daha yakın yerlere seyahat etmeye başlayabilecekleri öngörülüyor.



Ekonomik zorlukların yanı sıra, 2022'den beri süregelen Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik gerilimler, son zamanlarda meydana gelen olumsuz hava olayları ve Covid-19 vakalarının yeniden canlanmasından kaynaklanan belirsizliğin, Covid-19 dönemi sonrası toparlanan turizm sektörü için sorun yaratacağı da belirtiliyor.