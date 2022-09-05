Papara'ya neden giriş yapılamıyor? Uygulaması çöktü mü? Papara'dan açıklama

Birçok finansal hizmeti imkanı sunan dijital cüzdan Papara uygulamasına bir süredir girilemiyor.



Kullanıcılar uygulamada çökme sorunu olduğunu bildirdi.



PAPARA'DAN AÇIKLAMA



Papara'dan yapılan açıklamada, "Bir süredir Papara uygulamana erişemediğinin farkındayız. Teknik ekibimiz problemin çözümü için çalışıyor. Mümkün olan en kısa sürede sorunun çözüleceğinden emin olabilirsin" denildi.



PAPARA NEDİR? NE İŞE YARAR?



Papara, kullanıcılarına internet üzerinden 7/24 alışveriş, ödeme, döviz alıp satma ve para transferi gibi birçok finansal işlem imkânı sunan bir dijital cüzdandır. Papara ayrıca, Master Card altyapısı ile hizmete sunduğu Papara Card ile fiziksel alışveriş ve banka ATM'lerinden işlem yapma olanağı sağlar.



PAPARA YASAL MI?



Papara, 6493 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş lisanslı bir elektronik para kuruluşudur ve faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası denetiminde yürütmektedir. Kullanıcılara ait tüm bakiyeler Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda korunmaktadır.