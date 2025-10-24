Papel’den yüz ile ödeme teknolojisi

Türkiye Petrolleri iş birliğiyle hayata geçirilen bu yenilikçi hizmet, ilk aşamada istasyonlarda devreye alınacak. Önümüzdeki dönemde farklı iş ortaklıklarıyla yaygınlaştırılması planlanıyor. Artık Papel kullanıcıları ödeme sırasında yalnızca kameraya bakarak yüzlerini tanıtabilecek ve PIN kodu ile işlemlerini onaylayabilecek. Böylece ödemeler temassız, hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.



KVKK UYUMLU YÜRÜTÜLÜYOR



Papel’in sunduğu yenilikçi biyometrik ödeme çözümü “Yüz ile Ödeme”, güçlü güvenlik altyapısı ve yenilikçi teknolojisiyle dijital ödemede yeni bir dönem başlatıyor. Yüz verileri cihaz kamerası üzerinden canlılık tespiti algoritmaları ile analiz ediliyor, ham veri saklanmıyor ve yalnızca şifrelenmiş temsiller üzerinden doğrulama yapılıyor. Tüm süreç KVKK’ya uyumlu şekilde yürütülüyor.



Papel Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyhan İbrahim Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de bu özelliği hayata geçiren ilk elektronik para şirketi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kullanıcılarımız için güvenliği en üst noktada tutarken, ödeme deneyimini de kolay ve hızlı hale getiriyoruz. ‘Yüz ile Ödeme’ yalnızca bir teknoloji entegrasyonu değil; kullanıcılarımızın günlük yaşamında güven ve pratikliği bir araya getiren yeni bir davranış biçimi”



Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Murat Batmaz ise iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye Petrolleri olarak kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeyi ve yenilikçi teknolojileri istasyonlarımızda müşterilerimizle buluşturmayı önemsiyoruz. Papel ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, ödeme süreçlerinde hız ve güvenliği bir arada sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”



Papel, bu yeni özellikle birlikte dijital ödeme dünyasında güvenlik odaklı çözümleriyle öncü rolünü pekiştirmeyi hedefliyor.