Para gelişen piyasalara mı akıyor?

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) verilerine göre, yerleşik olmayan yatırımcılar geçen ay gelişen piyasa hisse senetleri ve borçlanma araçları portföylerine toplam 26,9 milyar dolar ekledi.

Bu rakam, Eylül ayındaki 21,1 milyar dolarlık girişin üzerinde gerçekleşirken, geçen yıl Ekim ayında görülen 5 milyar dolarlık net çıkışın tersine bir tablo oluşturdu.

IIF raporuna göre, 12,9 milyar dolarlık net hisse senedi girişi Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Çin hariç gelişen ülke hisselerine yönelen 9,4 milyar dolarlık giriş ise Aralık 2023'ten bu yana görülen en güçlü akış oldu.

IIF Kıdemli Ekonomisti Jonathan Fortun, raporda "Ekim ayında en dikkat çekici değişim, gelişen piyasa hisse senedi tahsislerindeki toparlanmaydı" ifadelerini kullandı. Fortun, Asya, Latin Amerika ve Avrupa'daki gelişen ekonomilerin tümünde güçlü girişlerin görüldüğünü belirtti ancak manşet toparlanmanın ardında bazı kırılganlıkların hala varlığını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Borçlanma piyasalarına yönelik 14,4 milyar dolarlık giriş, Nisan ayından bu yana en zayıf seviyede gerçekleşti.

Çin'e yönelik girişlerde ise hisse senetlerine 3,5 milyar dolar girişi, borçlanma araçlarından 3 milyar dolar çıkış büyük ölçüde dengeledi.

Tüm bölgeler Ekim ayında net giriş kaydederken, Asya 16,5 milyar dolarlık girişle başı çekti. Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde ise girişler 3 ila 3,8 milyar dolar arasında değişti.