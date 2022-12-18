Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı

Son dönemde sıfırı olmayan bazı banknotların hatalı basıldığına dair iddialar dikkat çekiyor.

Banknotlar üzerinde bazı rakamların kimyasal maddelerle silinip yüksek bedellerle satılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Nümismat ve Yazar Necati Doğantedavülde olan banknotların 9. emisyon para grubunda yer aldığını, bu para grubunda 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası olmak üzere 6 banknot olduğunu belirtti.

"HATALI BASIM OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR"

Bu banknotlarda sahteciliğe karşı filigran ve holografik şerit gibi önemlerin bulunduğunu vurgulayan Doğan, paraların hatalı basılmadığını ifade etti.

"Banknotların değerini gösteren rakamlardan özellikle sondaki sıfırlar holografik şeridin üzerine denk geliyor" diyen Doğan, "Bu rakamlar kimyasallarla silinip, paranın hatalı basım olduğu iddia ediliyor" açıklamasında bulundu.

Amacın hatalı basım iddiasıyla banknota koleksiyon değeri kazandırıp yüksek bedellerle satabilmek olduğunu belirtti.



"PARALARIN ÜZERİNDE İŞLEM YAPILMASI SUÇ"

Doğan, vatandaşları hatalı olduğu iddia edilen banknotlar konusunda uyardı.

40 yıldır para ve madalya konusunda çalıştığını ifade eden Doğan, ilk defa bu kadar hatalı basım para iddiasıyla karşılaştığını söyledi ve "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun gereği paraların üzerinde işlem yapılması suç. Bunu yapanlar suç işliyor" dedi.