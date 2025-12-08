Paramount Netflix'e savaş açtı ve Warner Bros'a 108 milyar dolar önerdi

Paramount Skydance , Netflix'in satın almak için teklif verdiği Warner Bros Discovery için 108 milyar 400 milyon dolarlık karşı teklif sundu.

Netflix, Cuma günü Paramount ve Comcast ile haftalarca süren bir açık artırma savaşından galip çıkarak Warner Bros Discovery'nin TV, film stüdyoları ve yayın varlıkları için 72 milyar dolarlık bir hisse senedi anlaşması imzaladı.

Ancak Paramount'un son girişimi , Warner Bros ve değerli HBO ve DC Comics varlıkları için yapılan çekişmenin kısa sürede sonuçlanmayacağı anlamına geliyor.

Paramount'un hisse başına 30 dolarlık nakit teklifi, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yönettiği yatırım şirketi Affinity Partners ve Orta Doğu'da hükümet tarafından işletilen çeşitli yatırım fonlarından sağlanan finansmanı içeriyor ve Ellison ailesi tarafından destekleniyor.

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Larry Ellison, Paramount'un başkanı David Ellison'ın babası ve Beyaz Saray'la yakın bağları bulunuyor.

Stüdyo, Warner Bros Discovery'nin tamamı için yaptığı teklifin Netflix'in teklifinden daha üstün olduğunu, hissedarlara 18 milyar dolar daha fazla nakit ve düzenleyici onaya daha kolay bir yol sağladığını savunuyor. Ayrıca, Paramount-Warner Bros birleşmesinin , artan rekabetten faydalanacak olan yaratıcı topluluk , sinema salonları ve tüketicilerin çıkarına olacağını savunuyor.