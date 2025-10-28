Paramount'ta işten çıkarma

Paramount Skydance, çarşamba günü yaklaşık bin kişiyi işten çıkararak büyük bir küçülme sürecine girecek.



Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, işten çıkarma adımı, Skydance Media ile Paramount Global arasında gerçekleşen 8,4 milyar dolarlık birleşmenin ardından atılıyor.



İşten çıkarmalar, birleşme öncesi Paramount’un çalışan sayısına göre yaklaşık yüzde 5’lik bir kesintiye denk geliyor. Aralık 2024 itibarıyla Paramount’un tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan sayısı yaklaşık 18 bin 600 iken, proje bazlı çalışan sayısı 3 bin 500 olarak kaydedilmişti.



Bu gelişme, Warner Bros Discovery yönetim kurulunun Paramount Skydance’in yaklaşık 60 milyar dolarlık teklifini reddetmesinin ardından geldi.