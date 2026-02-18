Paranın patronu Lagarde istifa edebilir

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın, sekiz yıllık görev süresi Ekim 2027'de dolmadan kurumdan ayrılması bekleniyor.

Konuya yakın bir kaynağın Financial Times'a verdiği bilgiye göre Lagarde, Nisan ayında yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce görevini bırakmak istiyor.

Lagarde’ın bu adımı, görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in AB’nin en önemli kurumlarından biri için yeni başkanı belirleyebilmesine imkan tanımayı amaçlıyor. Ayrılığın tam tarihi ise henüz netleşmedi.

Olası halefler arasında İspanya eski merkez bankası başkanı Pablo Hernández de Cos, Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Fransa'da aşırı sağcı Rassemblement Nationale lideri Marine Le Pen, cumhurbaşkanlığı anketlerinde rakiplerinin önünde seyrediyor. Avrupa kurumlarına şüpheyle bakan Le Pen'in Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmetine geçirme suçlamasıyla yargılanması nedeniyle seçimlere katılamaması halinde, aynı görüşleri paylaşan Jordan Bardella'nın adaylığı devralması öngörülüyor. Lagarde, Kasım 2019'da IMF'den ECB'ye geçmişti.