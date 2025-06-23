Parası olanlara bir iyi bir kötü haber... Uzmanlar ne öngörüyor?

Morgan Stanley stratejistlerine göre, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları manşetlerde yer alıyor ancak jeopolitik olayların neden olduğu satışlar kısa süreli olma eğiliminde bulunuyor.



ABD'nin hafta sonu İsrail saldırılarına katılmasının ardından piyasa tepkisiz kaldı ve Brent ham petrol fiyatları bugün kazançların çoğunu azaltmadan önce yüzde 5,7'ye kadar yükseldi. İran, petrol ve doğal gaz için önemli bir güzergâh olan Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği aksatarak gerilimin tırmanmasına karşılık verebilir.



Michael Wilson liderliğindeki stratejistler bir notta, "Tarih, jeopolitik kaynaklı satışların çoğunun kısa ömürlü/ılımlı olduğunu gösteriyor. Volatilitenin devam edip etmeyeceğini petrol fiyatları belirleyecek." dedi.



Morgan Stanley ekibine göre, önceki jeopolitik risk olayları kısa vadede hisse senetleri için bir miktar oynaklığa yol açtı, ancak olaylardan bir, üç ve 12 ay sonra S&P 500 sırasıyla ortalama yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 9 arttı.



Hisse senedi yatırımcıları ABD'nin İran'a müdahale etme olasılığına karşı risklerini azaltarak hazırlanırken, hava saldırılarından önceki günlerde riskten korunma talebi arttı. Yine de hisse senetleri sadece ılımlı bir şekilde geriledi ve son dalgalanmanın çoğu petrol piyasalarında yoğunlaştı. Brent bu ay yüzde 20'nin üzerinde artarak varil başına 77 dolar civarında işlem gördü.



ZAYIFLAYAN DOLAR HİSSELERE YARADI



Bu arada Wilson, zayıflayan dolar ve kazanç artışındaki toparlanma gibi birkaç arka rüzgarın ABD hisse senedi fiyatlarını desteklediğini söyledi.



Petrol fiyatları yükselmeye devam ederse hisse senedi yatırımcıları için tedirginlik ortaya çıkabilir. Enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkisi muhtemelen önemli olacak ve faiz oranlarının düşme yolunu tehdit edebilir.



HER ŞEY HÜRMÜZ'E BAĞLI... YÜZDE 10-20 DÜZELTME OLABİLİR



Panmure Liberum stratejistleri Joachim Klement ve Susana Cruz, "Hürmüz Boğazı kapanırsa, 2022'ye benzer büyük bir stagflasyonist şok bekliyoruz. Bu durumda yüzde 10 ila yüzde 20 arasında bir düzeltme olası görünüyor ve Temmuz başında ticaret savaşı yeniden tırmanırsa yeni bir ayı piyasası görebiliriz." dedi.



Wilson ve ekibine göre bir ayı senaryosu yaratmak için petrol fiyatlarında önemli bir artış olması gerekiyor. Analizlerine göre, petrolün iş döngüsü için bir tehdit oluşturması için varil başına 120 dolara ulaşması gerekiyor.



Wilson, "Risklere saygılı olmakla birlikte, bu temelde gidilecek uzun bir yol var." diye yazdı.