Paritenin ihracatçıya faturası 10 milyar doları aştı

ABD Merkez Bankası'ın (Fed) faizde yukarı yönlü artışlara gitmesi sonrasında euro/dolar paritesi temmuz ayında 20 yıl sonra ilk kez 1'in altına geriledi.

Euro/dolar paritesi 0,99'un altında işlem görmeye devam ediyor.



Paritede aşağı yönlü hareketin ihracatçılara faturası belli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM Başkanı Mustafa Gültepe, paritedeki değişim nedeniyle ihracatçılara negatif etkinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Yılbaşında 1,15 seviyelerinde olan parite eylülde 0,96 seviyesine kadar geriledi. Paritedeki düşüş, eylül ihracatımıza 1,8 milyar dolarlık negatif etki yaptı. Yılın son çeyreğine girerken paritenin ihracatımıza olumsuz etkisi 10 milyar doları aştı. Bu kritik dönemde özellikle Euro Bölgesi'ne ihracat yapan firmalarımızın parite riskini göz önünde bulundurarak fiyatlandırma yapmaları önem arz ediyor.”