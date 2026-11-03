Pasaport ücreti 2027 yılında ne kadar olacak? 6 ay, 1, 2, 3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücreti tutarı

2027 pasaport ücretlerinin ne kadar olacağı, yurt dışı seyahati planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında belli olan 2027 yeniden değerleme oranına göre, yeni yılda geçerli olacak olan 6 ay, 1, 2, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport ücretleri belli oldu.



2027 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?



Yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak olan 2027 pasaport ücretleri ve defter bedeli tutarı, yeniden değerleme oranı sonrasında yeniden hesaplandı.

Buna göre; 6 aylık pasaport harcı 2 bin 806,5 liradan 3 bin 587,5 liraya,



1 yıllık pasaport harcı 4 bin 103,1 liradan 5 bin 244,9 liraya,



2 yıllık pasaport harcı 6 bin 698,6 liradan, 8 bin 562,8 liraya,



3 yıllık pasaport harcı 9 bin 516 liradan, 12 bin 164,3 liraya



10 yıllık pasaport harçları ise 13 bin 410,4 liradan, 17 bin 142,5 liraya yükselecek.



PASAPORT DEFTER BEDELİ DE GÜNCELLENECEK



2027 yılında pasaport defter bedelleri de yüzde 27,83 oranında zamlanacak.



Buna göre; Pasaport defter bedeli 1350,1 liradan 1725,8 liraya yükselecek.