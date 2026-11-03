Pasaport ücreti 2027 yılında ne kadar olacak? 6 ay, 1, 2, 3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücreti tutarı
03.11.2026 16:38
2027 yılında pasaport ücretleri ve defter bedeline yüzde 27,83 zam uygulanacak.
2027 yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 açıklanmasıyla birlikte vergi ve harçlar yeni yılda yeniden hesaplanacak. Pasaport ücreti ve defter harçları da 2027 yılında yüzde 27,83 oranında artacak.
2027 pasaport ücretlerinin ne kadar olacağı, yurt dışı seyahati planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında belli olan 2027 yeniden değerleme oranına göre, yeni yılda geçerli olacak olan 6 ay, 1, 2, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport ücretleri belli oldu.
2027 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak olan 2027 pasaport ücretleri ve defter bedeli tutarı, yeniden değerleme oranı sonrasında yeniden hesaplandı.
Buna göre; 6 aylık pasaport harcı 2 bin 806,5 liradan 3 bin 587,5 liraya,
1 yıllık pasaport harcı 4 bin 103,1 liradan 5 bin 244,9 liraya,
2 yıllık pasaport harcı 6 bin 698,6 liradan, 8 bin 562,8 liraya,
3 yıllık pasaport harcı 9 bin 516 liradan, 12 bin 164,3 liraya
10 yıllık pasaport harçları ise 13 bin 410,4 liradan, 17 bin 142,5 liraya yükselecek.
PASAPORT DEFTER BEDELİ DE GÜNCELLENECEK
2027 yılında pasaport defter bedelleri de yüzde 27,83 oranında zamlanacak.
Buna göre; Pasaport defter bedeli 1350,1 liradan 1725,8 liraya yükselecek.