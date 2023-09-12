Pay senedi yatırımcı sayısında büyük artış

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) edindiği bilgiye göre, pay senedi yatırımcı sayısı yaklaşık 2,5 milyonluk artışla 7,1 milyonu aştı.



Kurul, haziran ayı başından bu yana 20 şirketin ilk halka arz izahnamesini onayladı. 17 şirket halka açılırken, 3 şirketin süreci devam ediyor.



Halka açılan 17 şirketin piyasadan temin ettiği fon büyüklüğü 22,5 milyar TL oldu.



100 günlük dönemde SPK tarafından 86 şirketin toplam 5,2 milyar dolar ve 70,3 milyar TL seviyesinde borçlanma aracı ihraç tavanı onaylandı. Aynı kapsamda 19 şirketin 27,3 milyar TL’lik kira sertifikası ihraç tavanı onay aldı.



Piyasa bozucu eylemler sebebiyle 39 gerçek ve 9 tüzel kişiye 102 milyon TL idari para cezası verildi.



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