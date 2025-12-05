PAYCO Elektronik Para'ya el kondu

Elektronik para şirketlerinden PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) tanzim olunan analiz raporu birlikte ve dikkatlice incelendiği, her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını iddia edildi.

Başsavcılık, elde edilen bulguların, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü gösterdiğini öne sürdü.

Dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi. Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi adına, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.