Pazarlama fiyaskosu tüm halkın tepkisini çekmişti, Starbucks Korea çalışanlarından sendikalaşma kararı

Starbucks Korea'dakii personeller, 1980'lerde hükümetin demokrasi yanlısı aktivistlere yönelik baskısını acı bir şekilde hatırlatan pazarlama fiyaskosunun ardından bir işçi sendikası kurdu. Bu gelişme, Pazar günü şirket tarafından doğrulandı.

Starbucks'ın ABD ve Çin'den sonraki üçüncü büyük pazarı olan Güney Kore , 18 Mayıs'ta, resmi verilere göre 165 sivilin öldürüldüğü Gwangju ayaklanmasının 46. yıldönümünde, "Tank Day" adı altında yeniden kullanılabilir bardak kampanyası başlatarak büyük tepki çekmişti.

Bu durum geçen ay, Starbucks Korea'nın CEO'sunun istifasına, ayaklanmanın tarihi önemi hakkında personel eğitim oturumlarının düzenlenmesine ve zincirin ülke genelindeki 2.000'den fazla şubesinin erkenden kapanmasına yol açmıştı.

Kore Kimya, Tekstil ve Gıda İşçileri Sendikaları Federasyonu'nun internet sitesinde Perşembe günü yayınlanan bir açıklamada, yeni kurulan grubun, işçilerin haklarını korumak ve onurlu şartlar altında çalışabilmek için sendikalaşmaya karar verdiklerini belirtti.

Sendika , kamyonlara protesto yazıları asmak gibi çeşitli yollarla çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki tekrarlanan taleplere rağmen şirketin, çalışanların taleplerini görmezden geldiğini ve bunun yerine tek taraflı olarak daha da külfetli tanıtım etkinlikleri başlattığını açıkladı.

‘’Tank Day'' tanıtım etkinliğinden bahsedilmeyen açıklamada ayrıca, "Haklarımızı savunmanın ve işçi-işveren ilişkilerini eşit şartlarda yeniden kurmanın zamanı geldi" denildi.

Starbucks Korea'dan bir yetkili Pazar günü AFP'ye yaptığı açıklamada, sendikaya kaç çalışanın katıldığını belirtmeden, şirketin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sendika ile görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Bu işçi sendikası, bünyesinde yaklaşık 23.000 personel isthdam eden Starbucks Korea'nın 1999'da faaliyete geçmesinden bu yana ülkede kurulan ilk sendika olma özelliğini taşıyor.

İşletmeciye göre, "Tank Day" olarak adlandırılan bu skandal, çıktığı ilk günden itibaren satışlarda keskin bir düşüşe yol açtı.

Şirketin ABD'de işlettiği şubelerin yalnızca küçük bir kısmı sendikalı olup Starbucks Workers United tarafından temsil ediliyor.