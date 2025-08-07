Pazarlarda kredi kartı dönemi... Pazarcılar ve bankalar anlaştı

Pazara giden herkesi ilgilendiren konuya İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün açıklık getirdi.

Pazarlarda POS cihazlarının zorunlu olmadığını ancak düşük komisyon tutarları nedeniyle esnafın POS cihazı alıp kullanabileceğini belirten Şengün, bu durumun vatandaşı da pozitif etkileyeceğini söyledi.

Vatandaşların AVM ya da zincir marketlerden kredi kartıyla sebze-meyve alışverişini yüksek fiyatlara yapmak yerine pazardan daha uygun fiyata kredi kartıyla alabileceğini söyleyen Şengün, esnafa kesinlikle POS cihazı zorunluluğu getirilmediğini söyledi.

Sebze ve meyvede KDV'nin yüzde 1 olduğunu belirten Şengün, basit usulde vergi üzerinden vergilendirilen pazar esnafının POS komisyonu ve KDV'yi tolere edip vatandaşa uygun fiyatla hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşlar kendi tercihlerine göre isterlerse nakit, isterlerse de kredi kartlarıyla alışveriş yapabilecek.

Bazı pazarcı esnafı bugüne kadar POS cihazı kullanmayı tercih ediyordu.

Şengün, 15 Ağustos 2025 itibarıyla POS cihazlarının pazarcı esnafına zorunlu olacağına dair haberleri yalanladı. Zorunluluk için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

"VATANDAŞ PAHALIYA ALIŞVERİŞ YAPMAYACAK"

Vatandaşların kredi kartıyla çok fazla alışveriş yaptığını belirten Şengün, marketlerin yüksek fiyatları yerine pazarcıların uygun fiyatlarıyla alışverişin böylece önünün açıldığını açıkladı.

Pazar esnafının daha önceden de POS cihazı kullandığını söyleyen Şengün, pazar esnafının tercihine bağlı olarak POS cihazı alıp almama hakkının bulunduğunu da belirtti.