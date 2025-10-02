Pegasus, İstanbul Havalimanı'ndan Kıbrıs uçuşlarına başladı

Pegasus Havayolları, 1 Ekim itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı’ndan Kıbrıs Ercan Uluslararası Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.



İGA İstanbul Havalimanı’ndan İzmir hattında sefer yapan Pegasus Hava Yolları, uçuş ağına yeni bir destinasyon daha ekleyerek KKTC uçuşlarına başladı. İlk etapta her gün tek sefer olarak yapılacak uçuşlar, 23 Ekim’den itibaren günlük çift seferle haftada 14 frekansa çıkarılacak.



1 – 22 Ekim tarihleri arasında Ercan – İstanbul Havalimanı uçuşları 17.45, İstanbul – Ercan uçuşları 20.25 saatlerinde yapılacak. 23 – 25 Ekim tarihlerinde Ercan – İstanbul uçuşları 09.00 ve 17.45, İstanbul – Ercan uçuşları 11.40 ve 20.25 saatlerinde gerçekleştirilecek. 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında ise Ercan – İstanbul arasında 09.05 ve 20.10, İstanbul – Ercan arasında 07.45 ve 18.30 saatlerinde sefer düzenlenecek.



Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, “İstanbul Havalimanı’ndan başlattığımız Ercan seferleri, Pegasus’un uçuş ağını genişletme stratejimizin önemli bir adımı. İstanbul Havalimanının da eklenmesiyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında toplam 11 farklı noktadan uçuşla en fazla seferi olan hava yolu konumundayız. Türkiye ve KKTC arasındaki ulaşımda üstlendiğimiz bu önemli rolü güçlendirmeye, Kıbrıs’ın turizm gelişimini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.



Pegasus’un yeni hattı ile ilgili değerlendirmede bulunan İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, “Ülkemizin en önemli havayolu markalarından biri olan Pegasus Havayolları’nın İGA İstanbul Havalimanı’ndan KKTC’ye uçuş başlatmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.