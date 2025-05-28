Pegasus'tan 1 euroya uçak bileti
Pegasus yurt dışı uçak bileti fiyatlarını 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Pegasus yurt dışına gidecekleri ilgilendiren yeni bilet fiyatlarını açıkladı. Yapılan kampanya kapsamında 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle 25 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak seyahatler 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlardan satışa sunuldu.
150 bin koltukta geçerli olacak olan kampanya için ekstra ödeme yaparak bagaj hakları da satın alınabiliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bilet
- Pegasus
- Uçak