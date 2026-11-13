Pegasus'tan 614 liraya uçak bileti
13.11.2026 11:07
Son Güncelleme: 13.11.2026 11:08
Pegasus kampanya yaptı.
Pegasus yurt dışı uçuşlarda indirimli uçak bileti satışlarına başladı.
3-15 Kasım 2026 tarihlerinde alınan biletlerle 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 uçuş tarihli yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Mobil uygulamaya özel Pegasus BolBollulara 11 Euro + vergilerden (yaklaşık 614 lira) başlayan fiyatlarla satışta çıktı.
Kampanya, 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 (Türkiye yerel saatine göre, 1 Aralık 2026 saat 00.01’den itibaren 27 Mart 2027 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yurt dışı uçuşları için geçerli olacak.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:
11€ + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Podgorica-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagreb-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir-Lizbon-İzmir
İzmir-Londra (STN)-İzmir
İzmir-Podgorica-İzmir
İzmir-Şarm El Şeyh-İzmir
İzmir-Üsküp-İzmir
İzmir-Varşova-İzmir
Ankara-Amman-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Duesseldorf-Ankara
Ankara-Frankfurt-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Lizbon-Ankara
Ankara-Londra (STN)-Ankara
Ankara-Podgorica-Ankara
Ankara-Şarm El Şeyh-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Varşova-Ankara
Ankara-Viyana-Ankara
Antalya-Varşova-Antalya
Çukurova-Berlin-Çukurova
Çukurova-Duesseldorf-Çukurova
Çukurova-Köln-Çukurova
Diyarbakır-Köln-Diyarbakır
Elazığ-Köln-Elazığ
Gaziantep-Köln-Gaziantep
Kayseri-Köln-Kayseri
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi
İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt
İstanbul Sabiha Gökçen-Mitiga
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran
Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen
Edinburgh-İstanbul Sabiha Gökçen
Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
Hurgada-İstanbul Sabiha Gökçen
İskenderiye-İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen
Londra (LGW)-İstanbul Sabiha Gökçen
Londra (STN)-İstanbul Sabiha Gökçen
Luksor-İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (ORY)-İstanbul Sabiha Gökçen
Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
Şarm El Şeyh-İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen
Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen
Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Krakow
Antalya-Krakow
Amman-Antalya
Bakü-Ankara
Berlin-Gaziantep
Beyrut-Antalya
Duesseldorf-Gaziantep
Duesseldorf-Kayseri
Duesseldorf-Samsun
Duesseldorf-Trabzon
Erbil-Ankara
Kahire (SPX)-İzmir
Kopenhag-Konya
Rotterdam-Kayseri
15€ + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham
İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburgh
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (LGW)
İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (STN)
Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
Krakow-Ankara
Krakow-Antalya
21€ + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Alicante-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Süleymaniye-İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir-Barcelona-İzmir
İzmir-Madrid-İzmir
Ankara-Bağdat-Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktöbe
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir
İstanbul Sabiha Gökçen-Hurgada
İstanbul Sabiha Gökçen-İskenderiye
İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev
İstanbul Sabiha Gökçen-Luksor
İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya
İstanbul Sabiha Gökçen-Nice
İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo
İstanbul Sabiha Gökçen-Paris (ORY)
İstanbul Sabiha Gökçen-Roma
İstanbul Sabiha Gökçen-Şarm El Şeyh
İstanbul Sabiha Gökçen-Uralsk
İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik
Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen
Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen
Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Erbil
Antalya-Amman
Antalya-Beyrut
Antalya-Kişinev
Gaziantep-Berlin
Gaziantep-Duesseldorf
İzmir-Kahire (SPX)
Kayseri-Duesseldorf
Kayseri-Rotterdam
Konya-Kopenhag
Samsun-Duesseldorf
Trabzon-Duesseldorf
Bakü-Antalya
Tiflis-Antalya
31€ + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau
İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü
İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut
İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)
İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis
Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen
Amman-İstanbul Sabiha Gökçen
Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen
Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen
Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen
Kişinev-İstanbul Sabiha Gökçen
Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen
Mitiga-İstanbul Sabiha Gökçen
Uralsk-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Bakü
Antalya-Tiflis
Kişinev-Antalya
41€ + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Halep-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat
İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent
İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat
Aktöbe-İstanbul Sabiha Gökçen
Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen
Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Bakü
Antalya-Çimkent
Antalya-Moskova
İzmir-Moskova
Almati-Antalya
51€ + vergilerle
Antalya-Bişkek-Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil
İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova
İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan
Almati-İstanbul Sabiha Gökçen
Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen
Doha-İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Almati
Antalya-St. Petersburg
Moskova-Antalya
Moskova-İzmir
61€ + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-St. Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Almati
İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek
İstanbul Sabiha Gökçen-Doha
Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen
Karaçi-İstanbul Sabiha Gökçen
Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen
Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Nursultan
Çimkent-Antalya
62€ + vergilerle
Bişkek-İstanbul Sabiha Gökçen
71€ + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Oş-İstanbul Sabiha Gökçen
Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen
Nursultan -Antalya
St. Petersburg-Antalya
81€ + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Amman
İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka
91€ + vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi