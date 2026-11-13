NTV

Pegasus'tan 614 liraya uçak bileti

13.11.2026 11:07

Son Güncelleme: 13.11.2026 11:08

Pegasus'tan 614 liraya uçak bileti
iStockPhoto

Pegasus kampanya yaptı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Pegasus yurt dışı uçuşlarda indirimli uçak bileti satışlarına başladı.

3-15 Kasım 2026 tarihlerinde alınan biletlerle 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 uçuş tarihli yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Mobil uygulamaya özel Pegasus BolBollulara 11 Euro + vergilerden (yaklaşık 614 lira) başlayan fiyatlarla satışta çıktı.

 

Kampanya, 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 (Türkiye yerel saatine göre, 1 Aralık 2026 saat 00.01’den itibaren 27 Mart 2027 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yurt dışı uçuşları için geçerli olacak.

 

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:

 

11€ + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Podgorica-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagreb-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İzmir-Lizbon-İzmir

 

İzmir-Londra (STN)-İzmir

 

İzmir-Podgorica-İzmir

 

İzmir-Şarm El Şeyh-İzmir

 

İzmir-Üsküp-İzmir

 

İzmir-Varşova-İzmir

 

Ankara-Amman-Ankara

 

Ankara-Berlin-Ankara

 

Ankara-Duesseldorf-Ankara

 

Ankara-Frankfurt-Ankara

 

Ankara-Hamburg-Ankara

 

Ankara-Kopenhag-Ankara

 

Ankara-Köln-Ankara

 

Ankara-Lizbon-Ankara

 

Ankara-Londra (STN)-Ankara

 

Ankara-Podgorica-Ankara

 

Ankara-Şarm El Şeyh-Ankara

 

Ankara-Stuttgart-Ankara

 

Ankara-Varşova-Ankara

 

Ankara-Viyana-Ankara

 

Antalya-Varşova-Antalya

 

Çukurova-Berlin-Çukurova

 

Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

 

Çukurova-Köln-Çukurova

 

Diyarbakır-Köln-Diyarbakır

 

Elazığ-Köln-Elazığ

 

Gaziantep-Köln-Gaziantep

 

Kayseri-Köln-Kayseri

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Mitiga

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran

 

Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Edinburgh-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Hurgada-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İskenderiye-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Londra (LGW)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Londra (STN)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Luksor-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Paris (ORY)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Şarm El Şeyh-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Ankara-Krakow

 

Antalya-Krakow

 

Amman-Antalya

 

Bakü-Ankara

 

Berlin-Gaziantep

 

Beyrut-Antalya

 

Duesseldorf-Gaziantep

 

Duesseldorf-Kayseri

 

Duesseldorf-Samsun

 

Duesseldorf-Trabzon

 

Erbil-Ankara

 

Kahire (SPX)-İzmir

 

Kopenhag-Konya

 

Rotterdam-Kayseri

 

15€ + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburgh

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (LGW)

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (STN)

 

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Krakow-Ankara

 

Krakow-Antalya

 

21€ + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Alicante-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Süleymaniye-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İzmir-Barcelona-İzmir

 

İzmir-Madrid-İzmir

 

Ankara-Bağdat-Ankara

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktöbe

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hurgada

 

İstanbul Sabiha Gökçen-İskenderiye

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Luksor

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Nice

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Paris (ORY)

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Şarm El Şeyh

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Uralsk

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik

 

Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Ankara-Erbil

 

Antalya-Amman

 

Antalya-Beyrut

 

Antalya-Kişinev

 

Gaziantep-Berlin

 

Gaziantep-Duesseldorf

 

İzmir-Kahire (SPX)

 

Kayseri-Duesseldorf

 

Kayseri-Rotterdam

 

Konya-Kopenhag

 

Samsun-Duesseldorf

 

Trabzon-Duesseldorf

 

Bakü-Antalya

 

Tiflis-Antalya

 

31€ + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis

 

Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Amman-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kişinev-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Mitiga-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Uralsk-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Ankara-Bakü

 

Antalya-Tiflis

 

Kişinev-Antalya

 

41€ + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Halep-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat

 

Aktöbe-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya-Bakü

 

Antalya-Çimkent

 

Antalya-Moskova

 

İzmir-Moskova

 

Almati-Antalya

 

51€ + vergilerle

 

Antalya-Bişkek-Antalya

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan

 

Almati-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Doha-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya-Almati

 

Antalya-St. Petersburg

 

Moskova-Antalya

 

Moskova-İzmir

 

61€ + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-St. Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Almati

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Doha

 

Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Karaçi-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya-Nursultan

 

Çimkent-Antalya

 

62€ + vergilerle

 

Bişkek-İstanbul Sabiha Gökçen

 

71€ + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Oş-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nursultan -Antalya

 

St. Petersburg-Antalya

 

81€ + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Amman

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka

 

91€ + vergilerle

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi