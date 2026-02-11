Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası
Pegasus 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı bilet satışına başladı.
Pegasus, 11 Şubat - 12 Şubat 2026 tarihlerinde alınan biletlerle 29 Mart - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yurt dışı uçak biletlerini 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satmaya başladı.
Kampanya için 100 bin adet koltuk ayrıldı. Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamına alınmadı.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:
9€+ vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Süleymaniye-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Amman-Ankara
Ankara-Bağdat-Ankara
Ankara-Basel-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Erbil-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Krakow-Ankara
Ankara-Londra (GB)-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Varşova-Ankara
Antalya-Aalborg-Antalya
Antalya-Aarhus-Antalya
Antalya-Basel-Antalya
Antalya-Berlin-Antalya
Antalya-Beyrut-Antalya
Antalya-Bratislava-Antalya
Antalya-Bremen-Antalya
Antalya-Brüksel-Antalya
Antalya-Cenevre-Antalya
Antalya-Duesseldorf-Antalya
Antalya-Goteborg-Antalya
Antalya-Hamburg-Antalya
Antalya-Hannover-Antalya
Antalya-Helsinki-Antalya
Antalya-Hurghada-Antalya
Antalya-Kopenhag-Antalya
Antalya-Köln-Antalya
Antalya-Krakow-Antalya
Antalya-Londra (GB)-Antalya
Antalya-Münster / Osnabrück-Antalya
Antalya-Nürnberg-Antalya
Antalya-Paderborn / Lippstadt-Antalya
Antalya-Prag-Antalya
Antalya-Priştine-Antalya
Antalya-Saraybosna-Antalya
Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya
Antalya-Sofya-Antalya
Antalya-Stuttgart-Antalya
Antalya-Tiflis-Antalya
Antalya-Tiran-Antalya
Antalya-Üsküp-Antalya
Antalya-Varşova-Antalya
Antalya-Viyana-Antalya
Antalya-Zürih-Antalya
İzmir-Bakü-İzmir
İzmir-Barcelona-İzmir
İzmir-Berlin-İzmir
İzmir-Duesseldorf-İzmir
İzmir-Kahire (SPX)-İzmir
İzmir-Krakow-İzmir
İzmir-Londra (GB)-İzmir
İzmir-Madrid-İzmir
İzmir-Stuttgart-İzmir
İzmir-Üsküp-İzmir
İzmir-Varşova-İzmir
İzmir-Viyana-İzmir
Bodrum-Köln-Bodrum
Çukurova-Berlin-Çukurova
Çukurova-Londra (GB)-Çukurova
Diyarbakır-Köln-Diyarbakır
Elazığ-Köln-Elazığ
Gaziantep-Berlin-Gaziantep
Gaziantep-Köln-Gaziantep
Kayseri-Köln-Kayseri
Kayseri-Rotterdam-Kayseri
Kayseri-Stuttgart-Kayseri
Kayseri-Viyana-Kayseri
Konya-Kopenhag-Konya
Berlin-Samsun-Berlin
Ankara-Duesseldorf
Ankara-Frankfurt
Ankara-Sharm El Sheikh
Ankara-Viyana
Antalya-Amsterdam
Antalya-Billund
Antalya-Dresden
Antalya-Frankfurt
Antalya-Kişinev
Antalya-Leipzig
Antalya-Münih
Antalya-Paris
Antalya-Stockholm
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre
İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt
İstanbul Sabiha Gökçen-Graz
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg
İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki
İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih
İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih
İzmir-Frankfurt
İzmir-Münih
Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen
Amman-İstanbul Sabiha Gökçen
Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
Dammam (SA) 00-İstanbul Sabiha Gökçen
Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen
Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen
Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
Paris-İstanbul Sabiha Gökçen
Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen
Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen
Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen
Köln-İzmir
Lizbon-İzmir
Bakü-Ankara
Köln-Ankara
Lizbon-Ankara
Amman-Antalya
Bakü-Antalya
Köln-Çukurova
Çukurova-Duesseldorf
Gaziantep-Duesseldorf
Kayseri-Duesseldorf
Ordu Giresun-Duesseldorf
Trabzon-Duesseldorf
Çukurova-Erbil
19 €+ vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk
İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau
İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü
İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir
İstanbul Sabiha Gökçen-Dammam (SA) 00
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven
İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil
İstanbul Sabiha Gökçen-Hurghada
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)
İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon
İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya
İstanbul Sabiha Gökçen-Nice
İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo
İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis
İzmir-Lizbon
İzmir-Podgorica
Ankara-Bakü
Antalya-Bakü
Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen
Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen
Cidde-İstanbul Sabiha Gökçen
Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen
Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen
Kişinev-İstanbul Sabiha Gökçen
Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen
Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Lizbon
Ankara-Podgorica
Dubai (AE) 00-Ankara
Billund-Antalya
Erbil-Antalya
Kişinev-Antalya
Stockholm-Antalya
29€+ vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi
İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria (EG)
İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat
İstanbul Sabiha Gökçen-Paris
İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad
İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja
Podgorica-Ankara
Podgorica-İzmir
Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Dubai (AE) 00
Antalya-Erbil
Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen
Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen
Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen
Doha-İstanbul Sabiha Gökçen
Dubai (AE) 00-Antalya
39€+ vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Basra-İstanbul Sabiha Gökçen
Aktyubinsk-İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Amman
İstanbul Sabiha Gökçen-Doha
İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde
Antalya-Dubai (AE) 00
59€+ vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek-İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Bişkek-Antalya
Antalya-Çimkent
İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent
İstanbul Sabiha Gökçen-Amman
69€+ vergilerle
Antalya-Almatı-Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen-Almatı-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen- Oš-İstanbul Sabiha Gökçen
Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen
Çimkent-Antalya
Antalya-Nursultan
Karaçi-İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir-Moskova
Antalya-Moskova
İstanbul Sabiha Gökçen-Petersburg
İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova
79€+ vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka
Nursultan -Antalya
Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen
Moskova-İzmir
Antalya-Petersburg
Moskova-Antalya
Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen
Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen
99€+ vergilerle
İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi
Petersburg-Antalya
Diğer
3€+ vergilerle
Duesseldorf-Ankara
Frankfurt-Ankara
Amsterdam-Antalya
Frankfurt-Antalya
Paris-Antalya
Duesseldorf-Çukurova
Erbil-Çukurova
Duesseldorf-Gaziantep
Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen
Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
Münih-İstanbul Sabiha Gökçen
Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
Frankfurt-İzmir
Duesseldorf-Kayseri
Çukurova-Köln
İstanbul Sabiha Gökçen-Köln
Duesseldorf-Ordu Giresun
Duesseldorf-Trabzon
5€+ vergilerle
Sharm El Sheikh-Ankara
Viyana-Ankara
Dresden-Antalya
Leipzig-Antalya
Münih-Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover
Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
Graz-İstanbul Sabiha Gökçen
Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
Münih-İzmir
Ankara-Köln
İzmir-Köln
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart