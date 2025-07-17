Pegasus'tan yüzde 50 indirim

Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan kampanyasında biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa sundu.

Pegasus'tan yüzde 50 indirim

, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiş/dönüş biletlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak.

17-20 Temmuz 2025 tarihinde alınan biletlerle 1 Eylül - 22 Ekim 2025 tarihleri arasında seyahat yapılacak.

İndirim, taşıma ücreti üzerinden vergiler hariç yüzde 50 oranında uygulanacak.

Ödeme adımına ilerledikten sonra, "İlgili Kampanyalar" başlığı altında yer alan "Gidiş Dönüş Kıbrıs biletlerim %50 indirimli!" butonuna tıklandığında, indirim otomatik olarak fiyatına yansıtılacak.

AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet'ten indirimli bilet kampanyası

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...