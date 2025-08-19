Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti

Pegauss 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sefer düzenliyor.

Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti

, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında hatlarındaki Light Paket biletleri 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Kampanya 12 bin koltukta geçerli olacak.

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar:

5€+ vergilerle

İzmir-Ercan-İzmir

Antalya-Ercan-Antalya

Çukurova-Ercan-Çukurova

Ankara-Ercan-Ankara

Hatay-Ercan-Hatay

İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

7€+ vergilerle

Kayseri-Ercan-Kayseri

Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır

Gaziantep-Ercan-Gaziantep

Trabzon-Ercan-Trabzon

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...