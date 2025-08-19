Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti
Pegauss 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sefer düzenliyor.
Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarındaki Light Paket biletleri 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Kampanya 12 bin koltukta geçerli olacak.
Kampanyanın geçerli olduğu hatlar:
5€+ vergilerle
İzmir-Ercan-İzmir
Antalya-Ercan-Antalya
Çukurova-Ercan-Çukurova
Ankara-Ercan-Ankara
Hatay-Ercan-Hatay
İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
7€+ vergilerle
Kayseri-Ercan-Kayseri
Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır
Gaziantep-Ercan-Gaziantep
Trabzon-Ercan-Trabzon
