Pentagon yetkilisi uzaylı türlerini açıkladı: "UFO operatörleri onlar olabilir"

ABD Kongresi'nde gerçekleşen son duruşmada, Pentagon’un üst düzey fizikçisi Dr. Eric Davis’in sözleri, Tanımlanamayan Hava Cisimleri (UAP) ve uzaylı türleri hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.



Mayıs ayında düzenlenen özel bir brifingde, Pentagon’un gizli projeleri üzerinde çalışan fizikçi Dr. Eric Davis, UAP’lerin olası operatörleri olarak ‘Griler, İskandinavlar, Böcekgiller ve Sürüngenler’ adlı uzaylı türlerinden bahsederek şaşkınlık yarattı.

Davis, bu varlıkların insansı yapıda, insan boyutlarında olduğunu ve muhtemelen gizli tersine mühendislik programlarıyla bağlantılı olduklarını belirtti.



GRİLER

“Griler”, pürüzsüz gri tenli, büyük siyah badem gözlü, burun ve kulak gibi tipik insan özelliklerinden yoksun küçük insansı varlıklar olarak tanımlanıyor.

Grilerin popüler bir uzaylı arketipi olarak görülmesi kavramı, büyük ölçüde 1960'ların ortasın Betty ve Barney Hill kaçırılma vakası nedeniyle ortaya çıktı.



İSKANDİNAVLAR

Adlarını insan benzeri İskandinav halkından alan bu uzaylılar, uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü ve barışçıl olarak biliniyor. İskandinavlar, ileri teknolojiye sahip oldukları iddia edilen türler arasında yer alıyor.



BÖCEKGİLLER

Dış iskeletli, çok sayıda uzvu bulunan ve anten benzeri organlara sahip böcek benzeri yaratıklar olarak tanımlanan Böcekgiller, uzaylı mitolojisinde uzun süredir yer alıyor. Kökenleri 1902 yapımı “Ay’a Yolculuk” filmine kadar uzanıyor.



SÜRÜNGENLER

Gizlice Dünya’yı kontrol ettikleri ileri sürülen Sürüngenler, yarı insan yarı yılan görünümleriyle komplo teorilerinin en çarpıcı figürlerinden. 20. yüzyıl sonlarında David Icke sayesinde popülerlik kazanan bu tür, antik mitolojilerde de benzer figürlere sahip.

Missouri Temsilcisi Eric Burlison, Davis’in bu açıklamalarını doğrulamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kendisini bu konuda şüpheci olarak tanımlayan Burlison, “Eğer bu doğruysa, paradigmayı değiştiren bir an olur. Ancak böyle bir sırrın halktan saklanması mümkün değil” dedi.

Burlison ayrıca, UAP’lerin gelişmiş insan yapımı teknoloji olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor ancak bu konuda henüz kesin bir yargıya varmış değil.

Eleştirmenler, “Griler” ve “Sürüngenler” gibi ifadelerin bilimsel ciddiyetten uzak olduğunu belirtse de, Burlison vergi mükelleflerinin bu araştırmalara katkısının olduğunu ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Burlison, Dr. Davis’ten iddialarının kaynağını açıklamasını talep ederken, kamuoyunun gerçeği kabul etmeye hazır olduğunu da vurguladı.