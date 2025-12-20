Perakende denetimi cezaları Yeniden Değerleme Oranı kadar arttı

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni cezalar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.